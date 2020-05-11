دبي – رويترز : قالت البحرية الإيرانية اليوم الاثنين إن سفينة حربية أطلقت صاروخا بطريق الخطأ على سفينة أخرى خلال تدريبات مما أدى لمقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين.

ووقع الحادث خلال مناورات في خليج عُمان وهو ممر مائي مهم يتصل بمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس نفط العالم. وعادة ما تجري إيران تدريبات في هذه المنطقة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن الفرقاطة جمران أطلقت النار خلال التدريبات على هدف أطلقته سفينة الإسناد كُنارك. وأضافت الهيئة أن سفينة الإسناد كانت قريبة جدا من الهدف وأصيبت.

وقال التلفزيون الرسمي نقلا عن البحرية “وقع الحادث في محيط ميناء بندر جاسك في جنوب إيران والمطل على خليج عُمان خلال تدريبات للبحرية الايرانية بعد ظهر يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين”.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن مسؤول عسكري لم تسمه نفيه بعض التقارير الإعلامية الإيرانية التي تحدثت عن غرق كٌنارك. ونقلت وكالة الطلبة للأنباء (إسنا) عن بيان البحرية أن التحقيقات جارية للوقوف على سبب الحادث.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن السفينة كٌنارك الهولندية الصنع، التي تم شراؤها قبل الثورة الإسلامية عام 1979، تم إصلاحها في عام 2018 وهي مجهزة بأربعة صواريخ كروز.