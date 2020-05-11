«الغذاء والدواء» تنهي ربط تطبيق «طمني» بأكثر من ألف صيدلية

محليات – واس : أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بأن تطبيق «طمني» يتيح للمستهلكين معرفة أماكن توفر المعقمات والكمّامات في أكثر من 1000 صيدلية في مختلف محافظات ومدن المملكة. وأضافت بأنه يتم تحديث الكميات المتوفرة من المستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) من الكمّامات والمعقمات في التطبيق بشكل فوري من خلال الربط الإلكتروني، كما أنَّ التطبيق يتيح معرفة مواقع الصيدليات المرجعية وهي الصيدليات التي تتوفر فيها الأدوية والمستلزمات التي قد لا تتوفر في صيدليات أخرى، ويبلغ عددها حالياً نحو 170 صيدلية موزعة في أنحاء المملكة، ويتيح كذلك عرض معلومات الدواء والبدائل الدوائية له وبياناته المسجلة في الهيئة كما يُظهر تطبيق «طمني» إشعارات التحذيرات والاستدعاء للدواء، مع إمكانية تقديم شكاوى وبلاغات عدم توفر الدواء أو بلاغ الأعراض الجانبية للأدوية وغيرها من الخدمات. وأبانت الهيئة بأنَّ التطبيق يتيح للمستهلك كذلك خاصية البحث عن المنتجات التي تشرف عليها الهيئة غير الأدوية، التي تشمل الأغذية والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل من خلال مسح باركود المنتج أو الاسم التجاري لعرض البيانات والمعلومات التي تهم المستهلك للمنتجات الغذائية ومعرفة مسببات الحساسية إن وجدت إضافة إلى بيانات الأجهزة الطبية المسجلة وتفاصيلها التجارية، وبيانات منتجات التجميل المسجلة. ويمكن الاستفادة من خدمات تطبيق «طمني» باللغتين العربية والإنجليزية عبر تحميله عن طريق نظامي التشغيل «IOS» و «أندرويد» من خلال الرابط: https://tameni.sfda.gov.sa/.

ربط

وقد أنهت الهيئة العامة للغذاء والدواء الربط الإلكتروني مع أكثر من 1000 صيدلية حول المملكة من خلال تطبيق «طمني» لمعرفة نقاط البيع التي تتوفر فيها الكمامات والمعقمات.. حمّل التطبيق الآن وتعرف على كافة مزاياه.

الباركود

ويُسهّل تطبيق «طمني» البحث عن المنتجات الدوائية والغذائية والأجهزة الطبية بواسطة الاسم أو الباركود، ويوفر لك معلومات دقيقة ومهمة حولها.

استفسارات وبلاغات

ويتم استقبال الاستفسارات أو الشكاوى أو البلاغات عن عدم توفر دواء أو ظهور أعراض جانبية لها من خلال التطبيق.

معلومات

ويوفر التطبيق المعلومات التي تجعل المستهلك على دراية واطلاع بأسعار الأدوية وبدائلها المعتمدة قبل الشراء.

أسعار وبدائل

ويمكن للأفراد الاستفادة من التطبيق واستخدام خدمات البحث عن دواء وبدائله وأسعاره وتقديم البلاغات والاستفسارات ومتابعة جميع التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها الكثير. كما يتيح التطبيق معرفة بديل كل دواء متوفر في الصيدليات المرجعية المنتشرة حول المملكة، إضافة إلى الاطلاع على تفاصيل كل منتج وطريقة استعماله ومدة صلاحيته وغيرها من المعلومات المهمة.

معرفة الأماكن

ويتيح التطبيق للمستهلك معرفة أماكن الصيدليات المرجعية وهي الصيدليات التي تتوفر فيها كافة الأدوية والمستلزمات التي قد لا تتوفر في أي صيدلية أخرى.

الكمامات والمعقمات

ويمكنك من خلال التطبيق معرفة أقرب صيدلية لموقعك تتوفر فيها الكمامات والمعقمات، ومن خلاله يمكنك التبليغ عبر التطبيق في حال عدم التوفر.