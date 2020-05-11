تسجيل الدخول
» » السعودية تسجل 9 وفيات وما يقرب من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 9 وفيات وما يقرب من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-11T15:59:07+03:00
2020-05-11T16:12:54+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 دقيقةآخر تحديث : منذ 14 دقيقة
السعودية تسجل 9 وفيات وما يقرب من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين عن تسجيل 9 حالات وفاة و1966 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي.

اقرأ أيضا...

بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 41014 و255 وفاة، بينما بلغ إجملي المتعافين 12737 شخصا، بزيادة 1280 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382842

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.