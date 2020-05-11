شرطة الرياض: القبض على مقيمَين استدرجا وافدَين واعتديا عليهما وسلبا أموالهما

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مقيمين من الجنسيتين الأثيوبية والصومالية في العقد الثالث من عمرهما، قاما باستدراج وافِدَين لإيصالهما إلى وجهتهما، ثم اعتديا عليهما وسلبا مبلغ (7600) ريال كان بحوزتهما ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالتهما إلى النيابة العامة .