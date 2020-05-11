تسجيل الدخول
» » شرطة الرياض: القبض على مقيمَين استدرجا وافدَين واعتديا عليهما وسلبا أموالهما

شرطة الرياض: القبض على مقيمَين استدرجا وافدَين واعتديا عليهما وسلبا أموالهما

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-11T16:36:16+03:00
2020-05-11T16:44:57+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : منذ 9 دقائق
شرطة الرياض: القبض على مقيمَين استدرجا وافدَين واعتديا عليهما وسلبا أموالهما

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مقيمين من الجنسيتين الأثيوبية والصومالية في العقد الثالث من عمرهما، قاما باستدراج وافِدَين لإيصالهما إلى وجهتهما، ثم اعتديا عليهما وسلبا مبلغ (7600) ريال كان بحوزتهما ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالتهما إلى النيابة العامة .

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382849

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.