شرطة الرياض: القبض على مقيمَين استدرجا وافدَين واعتديا عليهما وسلبا أموالهما

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مقيمين من الجنسيتين الأثيوبية والصومالية في العقد الثالث من عمرهما، قاما باستدراج وافِدَين لإيصالهما إلى وجهتهما، ثم اعتديا عليهما وسلبا مبلغ (7600) ريال كان بحوزتهما ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالتهما إلى النيابة العامة .
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