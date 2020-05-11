الكشف عن حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا في البحرين وعمان

كل الوطن – روسيا اليوم: أعلن كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان اليوم بيانات جديدة حول حصيلة الحالات اليومية لفيروس كورونا، تشير إلى ارتفاع المعدل في البحرين واستقراره في عمان.

وأفادت وزارة الصحة البحرينية، بأنه تم إجراء 6268 فحصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، كشفت عن وجود 216 حالة جديدة منها 201 حالة لعمالة وافدة، و15 حالة لمخالطين لحالات قائمة.

🔴 #وزارة_الصحة 🔴 تسجيل ١٧٤ مائة وأربع وسبعين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا #كوفيد١٩ لتصل إجمالي الحالات المسجلة في #السلطنة إلى ٣٥٧٣ حالة. وتسجيل ٩٤ حالة شفاء من #فيروس_كورونا لتصل حالات الشفاء في #السلطنة إلى ١٢١١ حالة شفاء pic.twitter.com/6r42YL3qj8 — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) May 11, 2020

وأعلنت المملكة عن تسجيل 82 إصابة جديدة أمس الأحد و179 إصابة السبت.

وأضافت الوزارة أن 82 مريضا تعافوا من المرض ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 2152 حالة حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج.

حرصاً على سلامة الجميع والكشف المبكر للحالات القائمة فإن وزارة الصحة مستمرة في توسيع نطاق الفحوصات، حيث تم إجراء 6268 فحص خلال الـ 24 ساعة الماضية والذي كشف عن وجود 216 حالة قائمة جديدة منها 201 حالة لعمالة وافدة، و 15 حالة لمخالطين لحالات قائمة #معاً_ضد_الكورونا — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) May 11, 2020

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 174 إصابة جديدة بالفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 3573 حالة، مع تسجيل 94 حالة شفاء لتصل حالات الشفاء إلى 1211.

ولم تشهد السلطنة حالات وفاة جديدة، حيث بقي إجمالي الوفيات عند 17 حالة.

وكانت حصيلة الإصابات الجديدة المعلن عنها أمس الأحد 175 حالة.