د. التويجري يدشن العيادات الافتراضية في مستشفى القويعية العام

كل الوطن – فريق التحرير: دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري مساء اليوم الاحد ، مبادرة “صحة الرياض” للعيادات الطبية الافتراضية في مستشفى القويعية العام ، وذلك بحضور مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة .

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري أن المبادرة تأتي في اطار حرص “صحة الرياض” لضمان استمرار وسهولة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين في ظل وجود جائحة كورونا ، منوها بجهود العاملين بمستشفى القويعية على هذه المبادرة .

من جانبه أوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي سليمان الجمعة أنه تم تدشين الخدمة في عيادات الجراحة والأطفال والنساء والولادة ، وأن هذه العيادات سوف يتم تفعليها بمايضمن تحقيق تقديم خدمه مميزة للمستفيدين من خدمات “صحة الرياض” ، بما يتوافق مع منظومة وزارة الصحة ، ومن ذلك برنامج موعد بحيث يتم ربط تلك العيادات إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات على المستفيدين .

من جانبه نوه مدير مستشفى القويعية العام عائض حمود العصيمي بالدعم اللامحدود من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ، والمتابعة المستمرة لمساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة ، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين .

ويشار أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة لضمان أمن المجتمع الصحي، وكذلك لحاجة المريض للمعلومة الصحية الدقيقة حول طريقة تناول الأدوية والعلاجات مع الصيام والإجابة عن جميع الإستفسارات والإستشارات الطبية .