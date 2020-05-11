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الجوف: ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-11T22:29:16+03:00
2020-05-11T22:35:47+03:00
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : منذ 7 دقائق
الجوف: ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، بأنه امتداد لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على العناصر التي تديرها وعددهم ( 13 ) شخصاً، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك 1441هـ، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382865

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