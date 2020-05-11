أمانة المدينة تغلق مركز تسوق لم يطبق الإجراءات الاحترازية

كل الوطن – الرياض: ‏⁧‫أغلقت بلدية العقيق‬⁩ التابعة لأمانة المدينة المنورة أحد مراكز التسوق بطريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏- رضي الله عنه – لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة ⁧‫فيروس كورونا‬⁩.

من جهة أخرى واصلت الأمانة ممثلة ببلديتي قباء والعوالي جولاتها الميدانية على المنشئات الغذائية في الأحياء التي رفع العزل الكلي عنها ، وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات الرقابية اليومية التي تقوم بها الفرق الميدانية ، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.