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أمانة المدينة تغلق مركز تسوق لم يطبق الإجراءات الاحترازية

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : منذ 46 ثانية
أمانة المدينة تغلق مركز تسوق لم يطبق الإجراءات الاحترازية

كل الوطن – الرياض: ‏⁧‫أغلقت بلدية العقيق‬⁩ التابعة لأمانة المدينة المنورة أحد مراكز التسوق بطريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏- رضي الله عنه – لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة ⁧‫فيروس كورونا‬⁩.

من جهة أخرى واصلت الأمانة ممثلة ببلديتي قباء والعوالي جولاتها الميدانية على المنشئات الغذائية في الأحياء التي رفع العزل الكلي عنها ، وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات الرقابية اليومية التي تقوم بها الفرق الميدانية ، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382877

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