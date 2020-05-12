الصحة المصرية تقترح فرض حظر كامل خلال آخر أسبوع في رمضان والعيد

كل الوطن- متابعات- فريق التحرير: أكد رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام حسني، أنه لا يمكن الحكم على معدل تراجع الإصابات في مصر بعد انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات اليوم الاثنين.

كانت سجلت مصر، اليوم انخفاضا ملحوظا في معدل الإصابات اليومية بوباء “كوفيد19” وصل إلى 10 حالة، وهذه يحدث للمرة الأولى، مقارنة بالأيام الثلاث الماضية، بإحصاء 346 إصابة خلال 24 ساعة.

وكان عدد الإصابات اليومية خلال الثلاثة أيام الماضية قد تجاوز 400 حالة في كل يوم.

وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، “نتمنى أن يكون الانخفاض غير مؤقت. لا يهمنا سوى وعي الناس لأن الأرقام مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوعي ويهمنا فقط صحة المواطنين”، وفقا لصحيفة “اليوم السابع”.

وأضاف حسني، “لأول مرة نكسر حاجز 100 حالة شفاء دفعة واحدة خلال يوم. مؤكدا أن اليوم هو يوم سعيد جدا بالنسبة لنا متنمياً أن يستمر الانخفاض في الأيام المقبلة وألا يكون مؤقتا”.

وشدد رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية قائلا: “أتمني أن يتم تطبيق الحظر الكامل في آخر أسبوع بشهر رمضان، وأسبوع العيد”.

كان إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم في مصر وصل إلى 9