كيف تحمي هاتفك من بقاء فيروس كورونا علية

كل الوطن- وكالات: أوصت «مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها» في الولايات المتحدة بمسح يومي لأسطح الهواتف الجوالة ولوحات المفاتيح وأجهزة الكومبيوتر اللوحية؛ لأن فيروس «كورونا» يعيش عليها.

ويظهر اختبار علمي أن الفيروس يمكن أن يعيش على البلاستيك أو الفولاذ المقاوم للصدأ لمدة بين يومين و3 أيام، وفق وكالة أسوشييتد برس للأنباء.

وتؤكد التوصيات ضرورة تنظيف الهاتف وتعقيمه، أولاً بإيقاف تشغيله وفصله من الكابلات، ثم لا تضع محاليل التنظيف أو ترشها مباشرة على الهاتف، ولكن باستخدام المناديل المبللة أو المطهرة ومسح الأسطح بلطف.

وحسب الوكالة، فيمكن تنظيف الهواتف والأسطح الإلكترونية بمطهرات تحتوي على 70 في المائة من الكحول، أو باستخدام المناشف الورقية رششتها بمطهر.

وتقول شركة «غوغل» إنه يمكنك غمس قطعة قماش بالماء والصابون لتنظيف هاتفك.

وكانت منظمة الصحة العالمية أوصت بتنظيف جميع الأسطح ذات معدل «اللمس العالي» يومياً، بما في ذلك الهواتف ولوحات المفاتيح وأجهزة الكومبيوتر اللوحية.

كما أن تنظيف هاتفك بشكل غير صحيح يمكن أن يتلفه، لذا فعليك تجنب تسرب الرطوبة داخله أو خدش سطحه الخارجي.