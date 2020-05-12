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منظمة الصحة العالمية تكشف عن وجود بيانات إيجابية حول علاج كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
منظمة الصحة العالمية تكشف عن وجود بيانات إيجابية حول علاج كورونا
منظمة الصحة العالمية - كورونا

كل الوطن-    رويترز : أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه توجد بعض المؤشرات الإيجابية حول علاج مرض “كوفيد 19″، ولكنها بحاجة إلى مزيد من البيانات للتأكد بنسبة 100%.

ونقلت “رويترز” المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس في مؤتمر صحفي افتراضي قولها، اليوم الثلاثاء:

“لدينا بعض العلاجات التي يبدو أنها في دراسات أولية أنها تحد من شدة المرض أو طوله ولكن ليس لدينا أي شيء يمكن أن يقتل الفيروس أو يوقفه”.

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وأشارت المتحدة إلى أن فيروسات كورونا “محيرة للغاية” ومن الصعب إنتاج لقاحات مضادة لها.

وأضافت: “لدينا بيانات إيجابية محتملة قادمة ولكننا بحاجة إلى رؤية المزيد من البيانات لنكون واثقين بنسبة 100% من قدرتنا على قول إن هذا هو العلاج”.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، كشف أن شهر أبريل/نيسان الماضي، شهد الإبلاغ يوميا عن أكثر من 80 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح تيدروس إنه برغم الاتجاه الوبائي المتباين في مختلف الأقاليم، إلا أن أعداد الإصابات تتزايد في الأمريكيتين وشرق المتوسط وأوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382910

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