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وزير المالية الجدعان: حساب المواطن مستمر ولن يتأثر

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-12T04:12:08+03:00
2020-05-12T04:14:10+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
وزير المالية الجدعان: حساب المواطن مستمر ولن يتأثر

كل الوطن – الرياض: أعلن وزير المالية محمد الجدعان أن حساب المواطن مستمر ولن يتأثر بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وبين في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” الأميركية الاثنين، إن “حساب المواطن مستمر، أما بالنسبة لبدل غلاء المعيشة، فكان أمرًا مؤقتًا، وفقًا للمعلن منذ البداية وتأثيره محدود للغاية، وأن الدعم والإصلاحات الأخرى مستمرة”.

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وأضاف “الأولويات هي الرعاية الصحية وسبل المعيشة والحفاظ على القوة المالية، حتى يستمر دعم الاقتصاد عند خروجه من حالة الإغلاق”

وتابع “نحن لا نخفض الإنفاق؛ بل نعيد تخصيص الإنفاق، بسبب الزيادات في الإنفاق التي خصّصناها لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص ووظائف الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وأيضًا، بسبب الموارد الكبيرة التي وضعناها في قطاع الرعاية الصحية؛ ليس فقط لعلاج المواطنين، ولكن أيضًا لعلاج غير السعوديين، الذين يشكلون 85% من حالات فيروس كورونا خلال الأيام الحالية”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382933

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