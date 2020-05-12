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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : منذ 8 ثواني
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان

كل الوطن – واس: تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً ، من فخامة الرئيس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين.

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وقد أكد سمو ولي العهد أن المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحرص المملكة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه.

فيما عبر الفريق البرهان عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة تجاه السودان وحرصها على أمن السودان واستقراره.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382937

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