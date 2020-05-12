“تقويم التعليم”: استمرار إختبار الطالب في حال انقطع الانترنت.. ولا تأثير على إجاباته

كل الوطن – الرياض: قال المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم المهندس علي الغبيشي أنه جرى توثيق وتحديث المعلومات الجاهزية للاختبار “عن بعد” لـ 235 ألف طالب وطالبة خلال اليومين الماضيين، مبيناً أن الطالب الذي لا يملك حاسب آلي سيتمكن من أداء الاختبار في المقرات المجهزة وفق دعم وزارة الصحة، وبتطبيق اشتراطات وبروتكولاتها للحفاظ على سلامة الطلاب، مؤكداً أن جميع الطلاب سيحصلون على فرص قبول عادلة، ومعيار موحّد على مستوى الوطن يحقق الشفافية والمصداقية في القبول، ولافتاً إلى أن الدولة تحملت التكاليف الإضافية لتوفير تجهيزات الاختبار “عن بعد” ولم تحمل “المختبر” من الطلاب والطالبات أي رسوم إضافية لأداء الاختبار.

وللتجهيز للاختبارات “عن بعد”، بيّن المهندس على الغبيشي أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أطلقت خدمة توثيق معلومات المختبر اللازمة لأداء الاختبار التي كانت تقدم مسبقاً بالحضور إلى مقرات الاختبارات، موضحاً أن هذا الإجراء يأتي للحفاظ على أمن الطلاب وسلامتهم لتقديم الخدمة لهم في منازلهم، كما جهزت الهيئة مواد تعليمية مجانية للتدرب على أسئلة الاختبارات التحصيلية والتعرف على مفاهيمها وأسلوبها دعما للمختبرين.

وأوضح المتحدث لهيئة تقويم التعليم المهندس علي الغبيشي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس اليوم انه من المتوقع أداء 350 ألف طالب وطالبة اختبارهم “عن بعد” في منازلهم حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والطالبات، وعدم تعريضهم لأي مسببات تساعد في انتشار فيروس كورونا الجديد، مؤكداً أن الاختبار التحصيلي عن بعد قائم – بعون الله- وسيعقد في شهر شوال، لافتاً الانتباه إلى أن الاختبار من الاختبارات التي كانت تقدم في 362 مقراً للاختبارات على مستوى المملكة وهو مساوي في القوة والثبات للاختبار التقليدي وفق مواصفات المركز الوطني للقياس.

وأفاد أن منصة الاختبار عن بعد تعمل على التزامن وتساعد الطالب على استمرار الاختبار في حال انقطع الانترنت ولا تؤثر على إجاباته، وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بأكثر من 40 معيار حساس للتعرف على أي مخالفات، وكلنا ثقة بطلابنا وطالباتنا، مشيراً إلى وجود فترة تدريبية مجانية تسبق الاختبار الفعلي لجميع الطلاب المتقدمين من أجل التعرف على بيئة المنصة وأدواتها بوقت كاف.