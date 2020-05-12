الإمارات: إصابة 4 أسر بفيروس كورونا إثر تجمعهم لأداء صلاة التراويح

كل الوطن – الرياض: عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية رقم 26 للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة “كوفيد -19″، أعلنت خلالها المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، عن تسجيل 577 حالة جديدة للشفاء حيث تعافوا تماما من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 5 آلاف و381حالة، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدى إلى إصابة أفراد أربع أسر بفيروس كورونا المستجد، نتيجة تجمعهم لأداء صلاة التراويح.

وتفصيلاً، أكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، قيام الجهات الصحية بالدولة بإجراء 26 ألف 763 فحص جديد للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، نتج عنه رصد وتسجيل 680 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” لجنسيات مختلفة تم عزلها وتتلقى العلاج حاليا، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 18 ألف و878 حالة إصابة حتى الآن، كما تم الإعلان عن 3 حالات وفاة جديدة من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، ليصل بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 201 حالة، ليصبح بذلك عدد الحالات التي مازالت تتلقى العلاج 13 ألف 296 حالة.

وأشارت الشامسي إلى استمرار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة فيروس كورونا، وتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات الاستباقية بهدف الكشف المبكر عن المصابين، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، لافته إلى أن الأربع أسر تم إصابة بعضهم بالعدوى وعزلهم كما تم الحجر عاى باقي أفراد الأسر.

من جانبها أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، أهمية الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة مع ملاحظة قيام بعض الأسر من إقامة تجمعات بجانب استمرار بعض العائلات في توزيع الطعام على الجيران، وعادة توزيع وجبات الإفطار على العمال، ورغم حسن النية في هذه الممارسات إلا أنها قد ينتج عنها نقل العدوى للأخرين.