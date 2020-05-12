عدد المصابين بكورونا في الإمارات يقترب من 20 ألفا وفي سلطنة عمان تجاوز 3700

كل الوطن – وكالات : أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 783 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 19661.

وقالت الوزارة إنها أجرت أكثر من 32 ألف فحص جديد بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك سجلت السلطات الصحية في الإمارات حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 203، بالإضافة إلى تسجيل شفاء 631 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 6012 حالة.

وفي سلطنة عمان أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 3721 حالة.

المصدر: وكالات