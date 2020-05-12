«الصحة» تعلن 1966 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

كل الوطن – متابعات- : أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا بلغت (1966)، ليصل العدد الإجمالي إلى (41014)، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (28022) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (149) حالة حرجة.

وأفاد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للصحة الدكتور محمد العبد العالي في المؤتمر الصحافي الذي يلي أعمال اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا أن الحالات المسجلة اليوم (أمس) وعددها (1966) منها 38 % من الحالات تعود لسعوديين و62 % لغير سعوديين، و22 % من الحالات للإناث، 78 % للذكور.

وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجّلة اليوم 4 %، والأطفال 7 %، والبالغون 89 %, بينما وصل عدد المتعافين -ولله الحمد – إلى (12737) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (255)حالة.