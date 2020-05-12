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“الصحة” تنصح بتناول العصائر الطبيعية خلال رمضان

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 59 ثانيةآخر تحديث : منذ 59 ثانية
“الصحة” تنصح بتناول العصائر الطبيعية خلال رمضان

كل الوطن – واس: تواصلاً لجهود الصحة واستمراراً لرسائلها التوعوية فقد قدّمت “الصحة” نصائحَ للصائمين خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن حملتها #صم_بصحة التي أطلقتها بالتعاون مع سابك .

ونصحت الوزارة عبر تصميم بياني نشرته في منصتها للتوعية”عش بصحة” [email protected] وحسابها في “تويتر” جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم باستبدال المشروبات الصبغية عالية السكريات والسعرات الحرارية بالعصائر الطبيعية ذات القيمة الغذائية العالية.

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وأكدت على أهمية الحرص على تناول وجبة السحور لأنها تمد الجسم بالطاقة خلال نهار رمضان لافتةً أن رمضان الصحي يعتمد على التغذية المتوازنة والنشاط البدني.

كما دعت الصحة إلى تنظيف الأسنان مرتين على الأقل يومياً بعد الإفطار وبعد السحور.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382979

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