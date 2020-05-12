أكبر نساء إسبانيا سنّا تقهر كورونا

كل الوطن – تاس: قهرت المعمرة الإسبانية، ماريا برانياس، مرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا، وشفيت تماما منه رغم بلوغها 113 عاما من العمر، حسبما ذكرت اليوم الثلاثاء صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن هذه المعمرة عاشت طوال السنوات الـ20 الماضية، في دار رعاية للطاعنين في السن في كاتالونيا. ولديها ثلاثة أبناء و 11 حفيدا و 13 من أبناء الأحفاد.

وتعد إسبانيا واحدة من أكثر الدول تأثرا بوباء كوفيد 19 فمنذ بداية انتشار العدوى في البلاد، تم تسجيل أكثر من 228 ألف مصاب، توفي منهم 26920.

ومنذ منتصف مارس الماضي، وضعت المملكة جميع أقاليمها في حالة تأهب قصوى. وسمح هذا الإجراء للسلطات بتقييد حركة السكان في جميع أنحاء البلاد.

ومع التراجع النسبي لانتشار الفيروس التاجي في إسبانيا، بدأت الحكومة تخفف تدريجيا الإجراءات التقييدية وترفع بشكل متتال أمر الحجر العام.

المصدر: “تاس”