مصر.. وفاة الفنان إبراهيم نصر

كل الوطن – العربية نت: توفّي صباح اليوم الثلاثاء 12 ماي 2020، الفنان المصري ابراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، وسيتمّ تشييع جثمانه من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ودفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

ولد الراحل بحي شبرا بالقاهرة، وحصل على ليسانس الآداب عام 1972.

بدأت مسيرته الفني بأداء دور درامي في برنامج تقدمه المذيعة الراحلة أماني ناشد بعنوان “عزيزي المشاهد”.

وشارك في عدة مسلسلات وأفلام نال من خلالها شهرة واسعة، واشتهر ببطولة أشهر برنامج للمقالب وكان بعنوان “الكاميرا الخفية” ثم تطور في البرنامج وقام بدور “زكية زكريا”.

شارك في أفلام “بيت بلا حنان” عام 1976 و”حد السيف” عام 1986، “امرأة واحدة لا تكفي” عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم “اكس لارج” عام 2011.