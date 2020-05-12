الكويت – د ب أ : أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 75 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم إنه تم تسجيل 991 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 10277 حالة.

ولفت إلى أن 158 إصابة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بواقع 84 مستقرة و 74حرجة.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم أن 194 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 3101 حالة.

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت تطبيق الحظر الشامل في البلاد لمدة 20 يوما بدأت أول أمس الأحد وذلك للحد من انتشار الفيروس.