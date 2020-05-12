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ردة فعل ترامب بعد ظهور أول حالتي “كورونا” في البيت الأبيض

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
ردة فعل ترامب بعد ظهور أول حالتي “كورونا” في البيت الأبيض
 كل الوطن  –   “بي بي سي”  :  وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موظفي البيت الأبيض بارتداء كمامات عند دخولهم الجناح الغربي بمقر رئاسة الولايات المتحدة، وذلك بعد تسجيل إصابيتن بفيروس كورنا ضمن الموظفين في البيت الأبيض.

وذكرت وكالة “بي بي سي” أن ترامب أصدر هذه التعليمات، ونقلت عن مكتب موظفي البيت الأبيض إنه:

“يتوجب على الطاقم ارتداء كمامات طوال الوقت، إلا في حالة جلوسهم أمام مكاتبهم، مع الحفاظ على المسافة المناسبة، التي تنص عليها قواعد التباعد الاجتماعي، مع زملائهم”.

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ويذكر أن إحدى مساعدات نائب الرئيس، مايك بنس، وأحد المعاونين الشخصيين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصيبا بفيروس كورونا.

من جهة ثانية قطع الرئيس الأمريكي مؤتمره الصحفي أمام البيت الأبيض، أمس الاثنين، وغادر المكان بعد خلاف حاد مع الصحفيين الذين وجهوا له اتهامات تتعلق بجائحة كورونا.

وقال ترامب خلال المؤتمر إن الولايات المتحدة تقوم بإجراء الفحوصات على فيروس كورونا، أكثر من أي دولة أخرى، لكن الصحفيين طرحوا أسئلة لم تعجب الرئيس، فرد عليهم بإجابات حادة.

وبعد ذلك سألت صحفية من أصول صينية ترامب عن سبب استمراره في الحديث عن عدد الاختبارات، فيما يتعلق بكورونا في الولايات المتحدة، بينما تستمر الوفيات، فرد بحدة: “لا تسألوني.. اسألوا الصين”، ووصف الرئيس الأمريكي السؤال بـ”القبيح” ما أثار غضب مراسلة شبكة سي بي إس نيوز ويجيا جيانغ التي وجهت له السؤال.

 ثم تركها ترامب وطلب من مراسلة شبكة “سي إن إن”، كايتلان كولينز توجيه الأسئلة بعدها، ولكن جيانغ قاطعت الرئيس الأمريكي قائلة، “سيدي الرئيس، لماذا تقول لي ذلك بالتحديد؟!”، وفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، ويقف خلفه نائبه، مايك بنس، واشنطن، الولايات المتحدة، 13 مارس/ آذار 2020
ترامب يعلن نتائج فحوص فيروس كورونا لنائبه مايك بنس
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383000

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