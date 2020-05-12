7 آلاف طبيب يمتنعون عن تكليف وزارة الصحة

كل الوطن – البوابة: أعلن أطباء تكليف مارس 2020 وعددهم نحو 7000 طبيب عن امتناعهم التام عن التسجيل في نظام التكليف الجديد الموضوع حديثا من وزارة الصحة.

ووجه اطباء تكليف 2020 مناشدة عاجلة لكل من، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ورئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال بالتدخل العاجل لدى وزارة الصحة لحل مشكلة تكليف أطباء مارس 2020.

وأكدوا في بيان لهم “لما فيه من عيوب كارثية تهدد مستقبلنا المهني كما أنه أثبت فشله عند تطبيقه على 800 طبيب مما يؤكد مخاوفنا وشكوكنا تجاه هذا النظام الجديد عند تطبيقه على آلاف من الأطباء الشباب”.

كما أعلنوا تواصلهم مع كافة المسؤولين بوزارة الصحة على مدى شهرين لتفادي حدوث أي أزمة، وكان على رأسهم مسئول التكليف بوزراة الصحة الدكتورة سحر حلمي ومساعد وزيرة الصحة السيد الدكتور أحمد محي والسيد الدكتور محمد فوزي وحتى مكتب الوزيرة الدكتوره هاله زايد، قائمين بإيداع مذكرة رفض للنظام الجديد وطلبوا أن يتم تكليفهم على نظام التكليف المتعارف عليه لسنوات.

وتابعوا قائلين “غير أنه لم يتم الاستجابة لأي من مطالبنا وتمت مواجهتنا بتعنت شديد من جميع مسئولي وزارة الصحة مما يوحي بإصرارهم على تمرير هذا النظام الجديد الذي أثبت فشله مهما كانت التكلفة ورفض الاستماع للأطباء”.

واستكملوا “نحن إذ نؤكد على مطالبنا بتكليفنا على نظم التكليف المتعارف عليه لسنوات، فإننا نعلن استعدادنا التام لخدمة بلدنا الحبيب مصر في هذا الوقت الحرج الذي يمر به البلاد جراء وباء كورونا المستجد.

وأن العائق بيننا وبين انضمامنا للمنظومة الصحية هو التعنت الشديد الذي تمارسه وزارة الصحة، رغم تأكيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على أهمية القوة البشرية في المستشفيات في هذا الوقت، إلا أن مسئولي وزارة الصحة يعرضون المنظومة الصحية لعجز شديد في الأطباء لرفضهم حل مشكلة 7000 طبيب تكليف شاب”.

وانهوا بيانهم قائلين “كما نود التنويه أن الوزارة قامت بفتح التظلمات دون إصدار قرار بالتكليف بالمخالفة لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974م المادة الخامسة بشأن قواعد تنظيم تكليف الأطباء، ما يعرض عملية التكليف برمتها للبطلان”.