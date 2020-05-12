الحدود الشمالية: مصاب بكورونا ينقل الفيروس إلى “18” مقيماً

كل الوطن – الرياض: أوضحت صحة الحدود الشمالية بان حالات الإصابة بكورونا والمعلنة اليوم تبلغ (18) حالة لغير سعوديين ، وأكدت بأن الحالات مخالطة لحالة سابقة ،وجميعها كانت في الحجر الصحي منذ إكتشاف الحالة السابقة ،والتي أعلنت عنها وزارة الصحة يوم الجمعة الماضي ،والتي اكتشفت بمستشفى برج الشمال الطبي بعرعر ،وطمئنت صحة الشمالية الجميع بأن وضعهم الصحي مستقر ولله الحمد ،وأن إجراءات التقصي الوبائي وحصر المخالطين تمت منذ إكتشاف المصاب الأول ،مع التأكيد على أن صحة الحدود الشمالية وبجميع إمكانياتها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبتوجيه مباشر ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تعمل بكفائة عالية وتأمل من الجميع التقيد التام بجميع الإجراءات الإحترازية والتي تطلقها وزارة الصحة والأجهزة الحكومية .