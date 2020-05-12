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“رويترز”: الحصيلة الحقيقية لضحايا كورونا في بريطانيا تتجاوز الـ40 ألفا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-12T23:30:02+03:00
2020-05-12T23:30:22+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
“رويترز”: الحصيلة الحقيقية لضحايا كورونا في بريطانيا تتجاوز الـ40 ألفا

كل الوطن – فريق التحرير: نشرت وكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء حصيلة محدثة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المملكة المتحدة، تتجاوز بشكل ملحوظ الأرقام المنشورة من قبل الحكومة.

وأكدت الوكالة، استنادا إلى آخر بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في إنجلترا وويلز (ONS)، أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد تجاوزت عتبة الـ40 ألف حالة.

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وأوضحت الوكالة أن آخر بيانات المركز رفعت عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة في عموم المملكة المتحدة حتى الثالث من مايو إلى 38289، كما توفي 2251 شخصا على الأقل جراء الوباء في إنجلترا وويلز منذ ذلك الحين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 40540، ما يتجاوز بشكل ملموس حصيلة أي دولة أوروبية أخرى ويثير تساؤلات بشأن كيفية تعامل حكومة بوريس جونسون مع الأزمة.

كما أشارت الوكالة، اعتمادا على بيانات المكتب الإحصائي، إلى أن 20 ألفا على الأقل من نزلاء دور رعاية المسنين في إنجلترا وويلز راحوا ضحية جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

ويأتي ذلك في وقت تنص فيه الحصيلة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية على أن 32692 شخصا لقوا مصرعهم جراء الجائحة حتى الآن.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383018

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