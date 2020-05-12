مصر.. القبض على مسؤولين بتهمة الرشوة وضبط منتجات طبية مغشوشة – صور

كل الوطن – روسيا اليوم: ألقت هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي في مصر القبض على مسؤولين مرتشيين، وضبطت منتجات غذائية وطبية مغشوشة في عدد من محافظات البلاد.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى “إلقاء القبض على مدير عام الفحص بمأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان، عقب تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه رشوة من صاحب مصنع للبلاستيك مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على المصنع”، وتم حبس المتهمين.

‏وتم حبس كبيرة مهندسين بدرجة مدير عام بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة بني سويف، عقب حصولها على مبالغ مالية رشوة من أحد المقاولين المسندة إليهم بعض المشاريع من المديرية مقابل قيامها بتسهيل إجراءات صرف باقي المستحقات المالية للمقاول.

وفي إطار استمرار جهود الهيئة للرقابة على الاتجار بالمستلزمات والأدوات الطبية المغشوشة، والسلع الغذائية الفاسدة، تم ضبط مواد طبية وغذائية مخالفة ومغشوشة في عدد من المحافظات.