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بالصور.. مستشفى الملك خالد بالخرج ينجح في تحضير المعقم اليدوي

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-13T01:05:35+03:00
2020-05-13T01:05:58+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
بالصور.. مستشفى الملك خالد بالخرج ينجح في تحضير المعقم اليدوي

كل الوطن – فريق التحرير: نجح مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج ، في تحضير المعقم اليدوي الكحولي بغرفة التركيبات الصيدلانية في قسم الصيدلية بالمستشفى.

وأوضح مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج الأخصائي فهد بن محمد الممخور إن فريقاً من قسم الصيدلية بالمستشفى بدأ بتحضير المعقم اليدوي الكحولي في غرفة التركيبات الصيدلانية حيث استند الفريق على المرجع العلمي
Compounding Alcohol-Based Hand Sa
nitizer During COVID-19
المعتمد من دستور الأدوية الأمريكي USP ، والذي تم اعتماده أيضاً من لجنة الصيدلة والعلاجيات ، ومن لجنة الوقاية ومكافحة العدوى بالمستشفى ، وبدعم مباشر من “صحة الرياض” ممثلا بإدارة الرعاية الصيدلانية ، والإدارة العامة للرعاية الصيدلانية في وزارة الصحة بإتباع أعلى المعايير والمقاييس بالتحضير.

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ولفت أن الهدف من التحضير اليدوي كمشروع تحسين ، ومبادرة ، للممارسات الصحية بين العاملين ، وكخطوة للاكتفاء الذاتي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ، وبنا ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين .

منوهاً بالدعم اللامحدود من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ، والمتابعة المستمرة من مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383030

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