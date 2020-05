الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو”: حققنا أعلى مستوى “توزيع أرباح” في العالم

كل الوطن – سبوتنيك عربي: علق الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو” أمين بن حسن الناصر، على تقرير بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين فيها بقيمة “18.75 مليار دولار عن الربع الأول من العام 2020.

وقال في مقطع فيديو صفحة “أرامكو” على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “أعلن اليوم أننا حققنا إيرادات قوية خلال الربع الأول من 2020، رغم تراجع الطلب على الطاقة وهذه الأوقات الصعبة التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي”.

Excellence, flexibility, and resilience are our core strengths. They give us a unique ability to weather challenging times.



Our President & CEO’s comments on the latest earnings results #AramcoResults pic.twitter.com/7S5mD4g4zV