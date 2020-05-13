الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو”: حققنا أعلى مستوى “توزيع أرباح” في العالم

كل الوطن – سبوتنيك عربي: علق الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو” أمين بن حسن الناصر، على تقرير بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين فيها بقيمة “18.75 مليار دولار عن الربع الأول من العام 2020.

وقال في مقطع فيديو صفحة “أرامكو” على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “أعلن اليوم أننا حققنا إيرادات قوية خلال الربع الأول من 2020، رغم تراجع الطلب على الطاقة وهذه الأوقات الصعبة التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي”.

Excellence, flexibility, and resilience are our core strengths. They give us a unique ability to weather challenging times.



Our President & CEO’s comments on the latest earnings results #AramcoResults pic.twitter.com/7S5mD4g4zV — Aramco (@Aramco) May 12, 2020

وتابع: “خلال الربع الأول من العام 2020 بلغ صافي الدخل 62.5 مليار ريال (16.7 مليار دولار)، بينما وصل حجم التدفقات النقدية الحرة 56.3 مليار ريال (15 مليار دولار)، مشيرا إلى أن ذلك أتاح توزيع أرباح للمساهمين تبلغ 70.3 مليار ريال (18.75 مليار دولار)، عن الربع الأول”.

وأضاف: “هذه المبالغ هي أعلى مستوى تحققه شركة عالمية مدرجة في الأسواق المالية”، مشيرا إلى أن الشركة تواصل التركيز على النمو، وفي الوقت نفسه، تظل الشركة ملتزمة بسلامة موظفيها مع استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى والرامية إلى خلق القيمة لجميع مساهميها”.

وذكر بيان نشرته “أرامكو” أن إجمالي توزيعات الأرباح بلغ 50.2 مليار ريال (13.4مليار دولار) عن الربع الرابع من 2019 تم دفعها خلال الربع الأول من 2020، بينما تبلغ توزيعات الأرباح 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الأول من 2020.

وأضاف البيان: “سيتم دفعها في الربع الثاني من هذا العام. وتعتبر توزيعات الأرباح المدفوعة هذه الأعلى بين جميع الشركات المدرجة في العالم”.

وأكدت الشركة على أنها التزمت بالتوزيعات التي وعدت بها رغم تراجع أرباحها في الربع الأول من العام، وأن تاريخ أحقية السهم هو 21 مايو/ أيار الجاري، بينما التوزيع سيكون في 18 يونيو/ حزيران المقبل.

وبلغت التدفقات النقدية لدى الشركة في الربع الأول من العام 22.4 مليار دولار، وحسب الشركة فقد انخفضت تكاليف المنبع، مما أدى إلى “استدامة رأس المال وتوفير مرونة كبيرة لتعديل الإنفاق في ظل أزمة كورونا.