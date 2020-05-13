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السعودية تقرّ خطط تعقيم الحرمين استعدادا للعشر الأواخر

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
السعودية تقرّ خطط تعقيم الحرمين استعدادا للعشر الأواخر

كل الوطن – وكالات سعودية: أقرّ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، الإجراءات الاحترازية وخطط تعقيم المسجدين، للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تفاديا لتفشي فيروس كورونا.

وأكد السديس، أن “ذلك جاء استمرارا لعمليات تطهير وتعقيم وتطييب الحرمين الشريفين والعناية التي توليهما الحكومة للحرمين الشريفين”.

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وطالب، بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وفق الخطط التي وضعت بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان جودة الخدمة.

وأشار إلى أن الهدف، هو تحقيق التطلعات في تقديم أفضل وأجود الخدمات، خصوصا في ظل توفر جميع الإمكانات التقنية والبشرية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383051

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