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السعودية تصدر بيانا بشأن أسواق النفط

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
السعودية تصدر بيانا بشأن أسواق النفط

كل الوطن-  رويترز+واس  :  جددت المملكة العربية السعودية الأربعاء، تأكيد التزامها بدعم استقرار أسواق النفط العالمية.

وحثت الرياض دول (أوبك+) على الالتزام بنسب الخفض المحددة، للإسهام في إعادة التوازن لأسواق النفط الدولية.

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وأوضح وزير الإعلام السعودي ماجد بن عبد الله القصبي في بيان لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، أكد سعي المملكة لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية، مشيرا في هذا السياق، إلى ما أعلنته المملكة من الالتزام باتفاق (أوبك+) الأخير، بشأن تخفيض الإنتاج من البترول الخام، وإلى مبادرة المملكة إلى تخفيض إنتاجها في شهر يونيو القادم، بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميا، وكذلك سعيها بالتوافق مع العملاء لخفض إنتاجها في شهر مايو الجاري، عن المستوى المستهدف.

وبين المجلس أن المملكة تستهدف من هذه المبادرات حث الدول المشاركة في اتفاق (أوبك+) والدول المنتجة الأخرى، على الالتزام بنسب الخفض المحددة لها، وتقديم المزيد من الخفض في الإنتاج، للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية.

المصدر: رويترز+واس

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383054

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