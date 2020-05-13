كل الوطن – عرب 48: أعلنت قناة “MBC”، عن إيقاف بث مسلسلها الرمضاني “مخرج 7” السعودي، الذي أثار الكثير من الانتقادات على مختلف المستويات الشعبية والرسمية.

وأضافت الشبكة أنه سيتم عرض المسلسل الكويتي “درب الزلق”، ابتداء من الجمعة المقبلة وخلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر رمضان في نفس موعد عرض “مخرج 7″، الذي تنتهي حلقاته عند الحلقة 20.

يقولك انو مخرج ٧ بيتوقف عرضو عشان الكورونا 🤔😉😂😂

متأكدين عشان الكورونا ، لآنو بصراحة مالو داعي احسو⁦ 🍳🍳 — ♚| Mohamed Muntasir (@memo_jed_444) May 12, 2020

وأكدت القناة أن تصوير “مخرج 7″، قد توقّف عند هذا الحد بسبب حالة الحجر المنزلي وحظر التجول الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.

وكتب الشاب السعودي محمد منتصر على صفحته في فيسبوك مشككا: “يقولك انو مخرج 7 بيتوقف عرضو عشان الكورونا، متأكدين عشان الكورونا، لأنو بصراحة مالو داعي احسو”.

وعلى موقع “تويتر” كتب حساب يحمل اسم “العارض المنقاد”، تغريدة جاء فيها: “أنا أوافقه الرأي مخرج 7 هابط بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى والجميع يشاهده للأسف ذكور وإناث بجميع الأعمار وفي شهر كريم”.

وكان المسلسل قد أثار ضجة وانتقادات واسعة على عدة مستويات، وأصدرت رابطة “الاتحاد العام للمنتجين العرب” بيانا تطالب فيه الشبكة بالتّوقف عن بث مسلسلات الدراما التي تسيء للقضية الفلسطينية.

مسلسل “مخرج 7” يقوم ببطولته ناصر القصبي، وراشد الشمراني، وأسيل عمران، وهو من إخراج أوس الشرقي.

والمسلسل يناقش قضايا متنوعة من خلال الكوميديا، بينها القضية الفلسطينية حيث عرض وجهتى نظر حولها، وهو ما أدى لمهاجمة المسلسل من قبل المتابعين، حتى أن “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، هاجمته مستنكرة ما جاء فيه من معاداة للفلسطينيين ودعوة للتطبيع مع إسرائيل.