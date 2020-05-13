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إصابة أول نائبة في البرلمان المصري بفيروس كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : منذ 15 ثانية
إصابة أول نائبة في البرلمان المصري بفيروس كورونا

كل الوطن- متابعات- صحف مصرية:  أعلن قطاع الطب الوقائي في مصر إصابة النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19”.

ذكرت ذلك صحيفة “الجمهورية” المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن قطاع الطب الوقائي أبلغ الأمانة العامة لمجلس النواب بإصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه “تم عزلها بمستشفى القصر العيني الفرنساوي بعد أن ثبتت إيجابية التحليل”.

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وأضافت الصحيفة: “تداول النواب على مجموعات خاصة بهم على “واتسآب”، خبر إصابة النائبة وتم التنبيه على النواب، الذين خالطوا النائبة بعزل أنفسهم 14 يوما”.

وسجلت مصر، أمس الاثنين، انخفاضا ملحوظا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول لوباء عالمي (جائحة)، للمرة الأولى، مقارنة بالأيام الثلاث الماضية، بإحصاء 346 إصابة خلال 24 ساعة.

وكان عدد الإصابات اليومية خلال الثلاثة أيام الماضية قد تجاوز 400 حالة في كل يوم.

وبحسب بيان لوزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، فقد “تم تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية“، ولفت البيان إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وأضاف البيان “أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 533 حالة وفاة”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383063

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