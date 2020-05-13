السعودية تحث دول “أوبك+” على الالتزام بنسب الخفض المحددة لإنتاج النفط

وقال بيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن المملكة تسعى إلى دعم استقرار الأسواق البترولية العالمية.

وأكدت المملكة التظامها التام باتفاق (أوبك+) الأخير، بشأن تخفيض الإنتاج من البترول الخام.

وأشار البيان إلى أن المملكة قدمت مبادرة بتخفيض إنتاجها في شهر يونيو/حزيران المقبل بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميا.

وأوضح البيان أن المملكة تسعى بالتوافق مع العملاء لخفض إنتاجها في شهر مايو/أيار الجاري، عن المستوى المستهدف.

وبين البيان، أن المملكة تستهدف من هذه المبادرات حث الدول المشاركة في اتفاق “أوبك+”، والدول المنتجة الأخرى، على الالتزام بنسب الخفض المحددة لها، وتقديم المزيد من الخفض في الإنتاج، للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية.

وقررت أوبك وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة “أوبك+”، في أبريل/نيسان خفض إنتاج الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، وهو خفض قياسي، ردا على الهبوط بنسبة 30 في المئة في الطلب العالمي على الوقود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.