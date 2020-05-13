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مصر: غدا بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد والعاملين به فقط

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : منذ 20 ثانية
مصر: غدا بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد والعاملين به فقط

كل الوطن- القاهرة – فريق التحرير :  أعلن الأزهر الشريف أنه سيتم بث صلاتي التراويح والتهجد، من جامع الأزهر، بدءا من غد الأربعاء وحتى نهاية رمضان المبارك، بحضور أئمة الجامع والعاملين به فقط، مع مراعاة سلامة العاملين.

وأشار بيان الأزهر، إلى أنه “سيتم نقل شعائر الصلاة مباشرة، عبر الصفحات الرسمية للأزهر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، وتويتر)”.

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وأكد أن الهدف، “هو بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خاصة خلال العشر الأواخر، وما في لياليها من الأجر العظيم والفضل العميم”.

ويأمل الأزهر أن تكون هذه الخطوة “بادرة أمل وبشارة خير للجميع”، داعيا المولى أن “يرفع الوباء عن البلاد وأن يشفي المصابين وأن يرزقنا جميعا الأمن والأمان والسكينة والاستقرار”.

مصر: غدا بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد والعاملين به فقط
مصر: غدا بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد والعاملين به فقط
مصر: غدا بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد والعاملين به فقط
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383079

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