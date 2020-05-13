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تونس.. صفر إصابة جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : منذ 20 ثانية
تونس.. صفر إصابة جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

أعلنت وزارة الصحة التونسية في بلاغ لها الليلة أنه ولليوم الثالث على التوالي لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، (صفر إصابة).

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383097

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