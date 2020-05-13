التحالف العربي: الحوثيون ارتكبوا 3221 خرقا لوقف إطلاق النار

كل الوطن- فريق التحرير – متابعات: اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، جماعة “أنصار الله” الحوثيين بارتكاب 69 خرقا لوقف إطلاق النار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال التحالف العربي في بيان نقلته قناة “الإخبارية” السعودية، إن “اختراقات مليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت ٣٢٢١ اختراقا“.

وأضاف التحالف، أن “الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية“.

وأشار التحالف العربي في اليمن إلى أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

وشدد التحالف على التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الأممي في اليمن.

كان التحالف العربي أعلن، في 24 أبريل/نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانبه في التاسع من الشهر ذاته، لمدة شهر، تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، دعم جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء “كوفيد 19”.