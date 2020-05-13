أمين عام جامعة الدول العربية الاسبق الشاذلي القليبي في ذمة الله

توفي صباح اليوم الأربعاء 13 ماي 2020، الوزير التونسي الأسبق الشاذلي القليبي بمنزله عن سن تناهز 94 سنة.

وشغل القليبي منصب أمين جامعة الدول العربية العام بين 1979 و1990، عندما كان مقرها تونس بعد اتفاقية كامب ديفيد، استقال خلال الحشد الأمريكي على العراق 1990 – 1991 قبيل حرب الخليج الثانية لاعتراضه على الحرب الأجنبية للعراق.

وأسس الراحل وزارة الثقافة وتولى شؤونها وشؤون وزارة الإعلام من عام 1961- 1979 تخللها توليه منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية.

وشارك في تحرير معظم الصحف والمجلات الوطنية، ونشر العديد من المقالات السياسية والبحوث وألقى الكثير من المحاضرات الأدبية ومن مؤلفاته “العرب أمام قضية فلسطين” و”من قضايا الدين والعصر”.

ويحمل الفقيد وسامي الجمهورية والاستقلال وعددا كبيرا من الأوسمة العربية والأجنبية. كما كان عضواً بمجمع اللغة العربية في القاهرة منذ فيفري 1970.