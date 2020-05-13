تسجيل الدخول
» » أمين عام جامعة الدول العربية الاسبق الشاذلي القليبي في ذمة الله

أمين عام جامعة الدول العربية الاسبق الشاذلي القليبي في ذمة الله

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
أمين عام جامعة الدول العربية الاسبق الشاذلي القليبي في ذمة الله

توفي صباح اليوم الأربعاء 13 ماي 2020، الوزير التونسي الأسبق الشاذلي القليبي بمنزله عن سن تناهز 94 سنة.

وشغل القليبي منصب أمين جامعة الدول العربية العام بين 1979 و1990، عندما كان مقرها تونس بعد اتفاقية كامب ديفيد، استقال خلال الحشد الأمريكي على العراق 1990 – 1991 قبيل حرب الخليج الثانية لاعتراضه على الحرب الأجنبية للعراق.

اقرأ أيضا...

وأسس الراحل وزارة الثقافة وتولى شؤونها وشؤون وزارة الإعلام من عام 1961- 1979 تخللها توليه منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية.

وشارك في تحرير معظم الصحف والمجلات الوطنية، ونشر العديد من المقالات السياسية والبحوث وألقى الكثير من المحاضرات الأدبية ومن مؤلفاته “العرب أمام قضية فلسطين” و”من قضايا الدين والعصر”.
ويحمل الفقيد وسامي الجمهورية والاستقلال وعددا كبيرا من الأوسمة العربية والأجنبية. كما كان عضواً بمجمع اللغة العربية في القاهرة منذ فيفري 1970.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383117

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.