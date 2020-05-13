مشروب يومي شائع يحد ويحارب الاكتئاب

كل الوطن – فريق التحرير – RT : كشفت دراسة جديدة أن شرب القهوة يمكن أن يقلل الاكتئاب بنسبة الثلث، ويعتقد العلماء في جامعة هارفارد أن أكبر الفوائد تأتي من شرب كوبين على الأقل يوميا.

وأوضحوا أن التأثير الإيجابي على الصحة العقلية قد يكون مرتبطا بقدرة القهوة على حجب المستقبلات في الدماغ، التي ترتبط بمادة كيميائية تسبب التعب والمزاج المكتئب.

وقد تساهم خصائص القهوة المضادة للالتهابات وقدرتها على العمل كمضاد للأكسدة، في التخفيف من حدة الاكتئاب.

وقيّمت الدراسة البيانات من أكثر من 100 دراسة واسعة النطاق، تغطي 300 ألف شخص على مدى 5 سنوات.

وصدرت بينما يحذر المهنيون الطبيون من أن قيود “كوفيد 19” الوبائية تخلق أزمة صحة نفسية جديدة. وتبين أن الأشخاص المحظورين كانوا أكثر قلقا بشأن سلامتهم العقلية من صحتهم العامة أثناء الإغلاق.

وقال الدكتور ألان ليفيتون، الذي أجرى دراسة في جامعة هارفارد: “تشير الأدلة إلى أن شاربي القهوة أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب من الأشخاص الذين لا يشربون القهوة. يبدو أن تأثيرها الإيجابي على الصحة العقلية مرتبط بخصائصها المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة، والتي ترتبط أيضا بانخفاض مخاطر الإصابة بسرطانات معينة وأمراض مزمنة”.

ورحبت الرابطة الوطنية للبن (National Coffee Association) بخبر أن مشروب القهوة يمكن أن يساعد في التغلب على “كآبة العزلة الاجتماعية”. وقالت إن الأدلة تشير إلى أن شاربي القهوة يعيشون حياة أطول وأكثر صحة وسعادة.

المصدر: ذي صن