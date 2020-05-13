وزيرا الطاقة الروسي والسعودي يبحثان هاتفيا الأوضاع في سوق النفط

كل الوطن – الرياض: أجرى وزيرا الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والسعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم مكالمة هاتفية بحثا خلالها الوضع في سوق النفط، التي تتعرض لضغوطات بسبب تراجع الطلب على الخام.
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى “اليقظة التامة” لتفادي موجة ثانية من تفشي فيروس كوروناتونس.. صفر إصابة جديدة بكورونا لليوم الثالث على التواليبعد “فيسبوك” و”تويتر”.. “إنستغرام” يتهم رئيس البرازيل بنشر معلومات مضللة عن كورونابالصور.. مستشفى الملك خالد بالخرج ينجح في تحضير المعقم اليدويفلسطين: صفر إصابات بكورونا لليوم الخامس على التواليالحدود الشمالية: مصاب بكورونا ينقل الفيروس إلى “18” مقيماًبالفيديو.. شاهد كيف غيّر كورونا العالم فاندلعت معركة بسبب كمّامةأكبر نساء إسبانيا سنّا تقهر كوروناالحكومة اللبنانية تقرر فرض إغلاق كامل لـ4 أيام285,454 وفاة بكورونا حول العالم وإجمالي الإصابات 4,230,197