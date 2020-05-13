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وزيرا الطاقة الروسي والسعودي يبحثان هاتفيا الأوضاع في سوق النفط

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 53 ثانيةآخر تحديث : منذ 53 ثانية
وزيرا الطاقة الروسي والسعودي يبحثان هاتفيا الأوضاع في سوق النفط

كل الوطن – الرياض: أجرى وزيرا الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والسعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم مكالمة هاتفية بحثا خلالها الوضع في سوق النفط، التي تتعرض لضغوطات بسبب تراجع الطلب على الخام.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383121

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