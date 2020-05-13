وزيرا الطاقة الروسي والسعودي يبحثان هاتفيا الأوضاع في سوق النفط

كل الوطن – الرياض: أجرى وزيرا الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والسعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم مكالمة هاتفية بحثا خلالها الوضع في سوق النفط، التي تتعرض لضغوطات بسبب تراجع الطلب على الخام.