3 مصريين يحاولون الاعتداء على ضابط في الكويت والقوات الخاصة تتدخل

كل الوطن – وسائل إعلام كويتية: أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اعتقال 3 أشخاص بسبب مقطع فيديو يظهر وجود أعمال شغب، والاعتداء على ضابط في مراكز الإيواء في الفروانية.

وتابعت الداخلية الكويتية أنه تمت محاولة الاعتداء على ضابط بأحد مراكز الإيواء في الفروانية، وتم التعامل معهم فورا والسيطرة على الموقف.

الإعلام الأمني: تجمع جاليات باحدى مراكز الإيواء بمنطقة الفروانية pic.twitter.com/T9DgcKdye0 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 13, 2020

وقالت الصحف الكويتية إن “الأشخاص مصريون، وحاولوا التعدي على ضابط برتبة عميد وصل مركز إيواء الفروانية ليبلغ الموجودين من مخالفي الإقامة المصريين بمواعيد رحلاتهم، دون ذكر اسم أحدهم وعلى ذلك حدثت الواقعة وتدخلت القوات الخاصة وتمت السيطرة على الوضع”.

وأكد مصدر أمني لجريدة “الراي” الكويتية أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع تجمع وصيحات داخل إحدى مدارس الإيواء في منطقة الفروانية قام بها عدد من المخالفين لقانون الإقامة من الجالية المصرية الذين عبروا عن استيائهم عن تأخير رحلات ترحيلهم من البلاد، حيث تواجد الأمنيون وتم التواصل معهم وإبلاغهم بأن رحلاتهم ستكون يوم غد وبعد غد.