“الصحة السعودية”: تسجيل 1905 إصابة جديدة بـ “كورونا.. و2365 حالة تعافي

كل الوطن – الرياض : أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل (1905 ) إصابة جديدة اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات وصل إلى 44830 حالة، وعدد الحالات النشطة 26935 حالة منها 147 في حالة حرجة.

وأشار إلى تعافي 2365 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 17622، وتسجيل 9 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 273. ونوه إلى أن 22% من الحالات الجديدة لإناث فيما 78% لذكور ، و8% لأطفال، و 88% لبالغين، و 4% لكبار السن، ونسبة المواطنين المصابين 32% فيما بلغت الجنسيات الأخرى 68%.

وأوضح د.العبدالعالي أن حالات التعافي تتجاوز أرقام كبيرة وهذا أمر يسرنا، وبإذن الله نسجل حالات تعافي أكبر في قادم الأيام، ومستوى الوفيات في المملكة مستقر وثابت عند مستويات متدنية عند مقارنتها بدول عالمية.