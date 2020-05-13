في مواجهة كورونا.. “طبية القوات المسلحة” تسخر أسطولها الجوي لمساندة “الصحة”

كل الوطن – الرياض: انطلاقاً من توجيهات القيادة الكريمة لتوفير كافة الإمكانات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ( covid-19 ) سخرت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي النفاثة والعامودية على مدار (24 ) ساعة لنقل من تتطلب حالتهم الصحية مراجعة المستشفيات التخصصية والمدن الطبية التابعة لوزارة الصحة خارج مدنهم لتلقي الرعاية اللازمة لمرضى الأورام والقلب والحالات العاجلة من كافة مدن المملكة ومن خارجها بعد إيقاف حركة الطيران الداخلي والخارجي بالإضافة لنقل العينات الخاصة بفيروس كورونا من مختلف المناطق إلى المختبر الوطني .

ويأتي هذا التعاون امتداداً للجهود التكاملية بين وزارة الصحة والخدمات الطبية للقوات المسلحة على كافة الأصعدة للتصدي لجائحة كورونا حيث تم نقل أكثر من ( 198 ) مريض بواقع ( 67 ) رحلة إخلاء طبي جوي خلال الأسبوعين الماضية من مختلف مناطق المملكة.

تجدر الاشارة أن أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الطبية للقوات المسلحة يقوم سنوياً بنقل أكثر من ( 2500 ) مريض بما يزيد عن ( 1600 ) رحلة نقل للمرضى والأعضاء من داخل وخارج المملكة.