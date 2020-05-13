جونسون يكشف عدد ضحايا كورونا بين عاملي الرعاية الصحية

كل الوطن – وكالات: كشف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أن 275 عاملا في الرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد توفوا بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، محذرا من مغبة التسرع في تخفيف قيود العزل.

وذكر جونسون في كلمة أمام البرلمان اليوم الأربعاء، أن 144 عاملا في مجال الرعاية الصحية و131 عاملا في الرعاية الاجتماعية قضوا متأثرين بإصابتهم بكوفيد-19.

ودعا جونسون لاستخلاص العبر من تجربة دول أخرى وعدم التسرع في تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الوباء.

وقال: “نحن نراقب باهتمام ما يحدث في دول أخرى، ومن الجدير بالملاحظة أنه في بعض البلدان الأخرى التي شهدت تخفيفا (لقواعد التعامل مع تفشي الوباء)، ظهرت علامات على زيادة معدلات الإصابة مرة أخرى، وهذا تحذير واضح لنا من المضي قدما بسرعة كبيرة أو بتهور”.

وشدد جونسون على ضرورة التزام الجميع بقواعد التباعد الاجتماعي، قائلا إنه لا يرغب في رؤية ازدحام في وسائل النقل العام، وذلك بعد نشر صور حافلات مزدحمة في لندن في اليوم الأول من التخفيف التدريجي للحظر المفروض بسبب الوباء.

ورغم تراجع عدد الحالات الجديدة في الفترة الأخيرة، تبقى بريطانيا بين أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا، حيث سجلت أعلى عدد للوفيات في أوروبا (أكثر من 32 ألفا)، وما يزيد عن 226 ألف إصابة.

المصدر: “رويترز”