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الوكالة الدولية للطاقة: سوق النفط ربما لن يعود إلى طبيعته قبل عدة أعوام

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 51 ثانيةآخر تحديث : منذ 51 ثانية
الوكالة الدولية للطاقة: سوق النفط ربما لن يعود إلى طبيعته قبل عدة أعوام
كل الوطن  – وكالة “بلومبيرغ”  :  أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أن الأمر سيستغرق أكثر من عام، وربما عدة سنوات، حتى يتعافى الطلب على النفط إلى ما كان عليه قبل أن تُغلق الاقتصادات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد متسببا في انهيار أسواق الطاقة.

 قال فاتح بيرول في مقابلة مع شركة “جلف إنتليجنس” للاستشارات في دبي: “عندما أنظر إلى الأرقام، فإنها لا تزال مقلقة للغاية. وأي مكاسب في الطلب ستأتي في النصف الثاني حيث ستبدأ بعض الدول في رفع الإغلاق واستئناف النشاط الاقتصادي”.

قالت وكالة الطاقة إن الطلب على النفط الخام البالغ 100 مليون برميل يوميًا ربما تراجع بنسبة 30% خلال الشهر الماضي، وتتوقع انخفاض الطلب بنحو 9 ملايين برميل يوميًا في المتوسط هذا العام.

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تعافت أسعار النفط، التي هبطت بأكثر من النصف هذا العام إلى نحو 30 دولارًا للبرميل، إلى حد ما على مدى الأسبوعين الماضيين حيث بدأت دول “أوبك +” في خفض الإنتاج لامتصاص وفرة الإمدادات.

وقال بيرول إنه إذا ارتفعت الأسعار إلى أكثر من 40 دولاراً للبرميل، فقد يزيد الإنتاج من حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة. وتابع أن ذلك “سيبين أنه من السابق لأوانه كتابة نعي لصناعة النفط الصخري”.

قررت أوبك وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة “أوبك+”، في أبريل/ نيسان خفض إنتاج الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا لشهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، وهو خفض قياسي، ردا على الهبوط بنسبة 30% في الطلب العالمي على الوقود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

أوبك + تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
“أوبك +” تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383164

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