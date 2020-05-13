ضبط شبكة مكونة من 298 شخصاً تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول بمكة

كل الوطن – واس: صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على عناصرها وعددهم (298) شخصاً، من جنسيات مختلفة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
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