بعثة دولية تواصل اكتشاف أسرار “ممالك العلا” في السعودية

كل الوطن – اليوم: تواصل بعثة متعددة الجنسيات، أعمال التنقيب في جبال الحجر الرملي في شمال غرب السعودية، عن آثار مملكة دادان، وتحديد هذه الحلقة المفقودة في تاريخ الشرق الأدنى.

ويجري العمل ضمن شراكة بين جامعة الملك سعود والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، وتأمل البعثة في تحديد تاريخ وأسباب نهاية مملكة دادان.

وقال المشرف المشارك على المشروع عبد الرحمن السحيباني من الهيئة الملكية لمحافظة العلا: “حتى الآن تم اعتماد تاريخ نهاية مملكة دادان في نهاية القرن السادس قبل الميلاد، لكن بدون وجود أي دليل ملموس يدعم ذلك”.السع

وتهدف البعثة كذلك لتحديد العلاقة بين الدادانيين والليانيين وهي مملكة عربية أخرى كانت في المنطقة وعلاقتهم بالأنباط.

من المقرر أن تستمر أعمال التنقيب حتى عام 2024، بمعدل شهرين كل عام ليتبع ذلك جلسات دراسة وتحليل للمتكشفات الجديدة.