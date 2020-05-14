تسجيل الدخول
» » شاهد لحظة إعلان مُصارع نمساوي اعتناق الاسلام بسبب “كورونا”

شاهد لحظة إعلان مُصارع نمساوي اعتناق الاسلام بسبب “كورونا”

كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنيامنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
شاهد لحظة إعلان مُصارع نمساوي اعتناق الاسلام بسبب “كورونا”

كل الوطن – وكالات: أعلن المصارع النمساوي “ويلهم أوت” اعتناقه الدين الإسلامي، بعدما أتاح له الحجر المنزلي دراسة الدين الإسلامي.

ونشر المصارع أوت عبر انستجرام فيديو لحظة نطقه الشهادتين ودخول الإسلام.

اقرأ أيضا...

الإسلام.

ثم نشر صورة له وهو يحمل المُصحف وعلق عليها قائلاً: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم أخي بوراك أعطاني سجادة صلاة والقرآن الكريم، وقمنا بصلاة الجمعة مع الاخوة”.

3911080881 - كل الوطن
3911080879 - كل الوطن

وأضاف: “أنا عاجز عن الكلام عن هذه الاستجابة الإيجابية وأشكر المجتمع الإسلامي بأكمله على هذا الترحيب الحار”. وختم: “لم أكن أتخيل أن يكون الترحيب بهذا الحجم، شكرا لكم من أعماق قلبي، أنتم تعطوني القوة وتقووا إيماني بالله سبحانه وتعالى ما شاء الله”.

ونشر صورة أخرى أعلن فيها أنه متشوق لصيام شهر رمضان، وكرياضي محترف يحتاج إلى إرادة قوية، ومع ذلك إيمانه أقوى بحسب تعبيره.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383220

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.