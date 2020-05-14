جسر غريب يظهر فجأة للمصريين ويثير بطرازه الجدل والعجب

كل الوطن – العربية نت: فجأة اكتظت مواقع التواصل بين المصريين، خصوصا أمس وقبله، بتعليقات مرفق بعضها بصور ومقاطع فيديو لجسر، أو “كوبري” كما يسمونه، مختلف عن سواه من الكباري بامتياز كبير، فهو غريب، أثار بطرازه الجدل والعجب، إلى درجة أن خبره عبر الحدود المصرية ووصل إلى وسائل إعلامية في دول بعيدة.

وتكفي نظرة على واحدة من الصور التي ظهرت للكوبري متكررة في الإعلام المصري المحلي، أو مشاهدة فيديو كالذي تعرضه “العربية.نت” أدناه، لمعرفة السبب المبطل للعجب، فقد ظهر قسم منه، ملاصقا تماما لعدد من العمارات السكنية في أحد أحياء محافظة الجيزة، حيث تقع الأهرامات الشهيرة، وهي إحدى 3 محافظات تتكون منها القاهرة الكبرى.

الصورة حرّضت المخيلات في مواقع التواصل، على تصوّر أمور مختلفة وغريبة عن الكوبري، منها أن اصطداما حدث في مستقبل ما بين سيارتين مارتين عليه، فانحرفت واحدة واستقرت في صالون شقة بعمارة ملاصقة للجسر عند الطابق الثالث أو الرابع، أو علقت متدلية بركابها من الشرفة، وهو ما ذكره أيضا الإعلامي المصري عمرو أديب، حين تطرق إلى موضوع الجسر في برنامجه “الحكاية” على قناة “MBC مصر” واستعرض الثلاثاء تعقيداته، وفقا لما نرى في فيديو مجتزأ مما ذكره في البرنامج.

والكوبري، أوKöprü بالتركية، هو جزء لا يزال قيد الإنشاء من مشروع يسمونه “محور الملك سلمان” ويتضح من المعلومات بشأنه في الإعلام المحلي، أنه حيوي وواعد وضروري، حتى ومطلوب بسرعة، ومعظمه في شارع نصر الدين بالمنطقة التي استغرب سكانها وفزعوا من مد قسم منه فيها بالطريقة التي رأوها، فطالب بعضهم وقف العمل فيه لمخالفته قوانين البناء.