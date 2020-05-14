“إهمال الحقائق”: الصين تدين مشروع قانون عقوبات أمريكي ضدها بسبب كورونا

كل الوطن – روسيا اليوم: أعربت الصين عن احتجاجها الشديد على مشروع قانون أمريكي يقضي بفرض عقوبات ضد بكين بسبب جائحة فيروس كورونا، واعتبرت أن الهدف منه صرف الأنظار عن سوء تعامل البيت الأبيض مع الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن “مشروع القانون الذي قدمه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يتجاهل الحقائق على الإطلاق. والغرض من هذه الدعوات الملحة لإجراء التحقيقات، والتي من الواضح أنها تقوم على الاتهام المسبق، هو تحميل الصين مسؤولية استجابة خرقاء لوباء فيروس كورونا”.

وأضاف: “هذا التصرف غير أخلاقي بالمطلق، ونعبر عن احتجاجنا الشديد عليه”.

وقبل يومين، رفع السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز ليندسي غراهام إلى مجلس الشيوخ، مشروع “قانون المساءلة عن كوفيد-19″، يفوض الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على الصين، ويزعم أنه “لولا خداع الحزب الشيوعي الصيني” لما كان الفيروس موجودا في الولايات المتحدة.

ويتهم المشروع الصين بمنع المجتمع الدولي من التحقيق في مختبر مدينة ووهان الذي يصر مسؤولون في إدارة ترامب على أنه منشأ الفيروس.

إضافة إلى ذلك يطالب مشروع القانون الصين بالإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين في هونغ كونغ منذ بدء تفشي الفيروس، وإغلاق كافة الأسواق المشبوهة التي تباع فيها الحيونات البرية.