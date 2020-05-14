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جريمة تهزّ مصر.. إمرأة تقطع العضو الذكري لزوجها في رمضان

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-14T05:20:33+03:00
2020-05-14T05:22:40+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
جريمة تهزّ مصر.. إمرأة تقطع العضو الذكري لزوجها في رمضان

كل الوطن – مصراوي: أقدمت ربة منزل تبلغ من العمر 23 عاما على قطع العضو الذكري لزوجها، بسلاح أبيض بعد تخديره بالشقة سكنهما بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية في مصر، انتقاما منه لتعدد علاقاته النسائية.

وجاء البداية بتلقي قسم شرطة كرموز إخطارا من مستشفى النيل، يفيد وصول الشاب عامل بإحدى الشركات الحكومية، يعاني من نزيف شديد بسبب قطع عضوه الذكري.

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وتبين من التحريات قيام زوجته بتخديره وعقب التأكد من فقدانه الوعي قطعت عضوه الذكري باستخدام سكين، حيث تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط الزوجة واعترفت في التحقيقات بارتكاب الواقعة.

وأضافت أنها ارتكبت الجريمة بدافع الانتقام من زوجها لتعدد علاقاته النسائية، حيث أمر رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية، بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل زوجها.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383241

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